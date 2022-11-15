В Белом доме назвали цель переговоров Нарышкина с главой ЦРУ

Встреча проводилась в Анкаре

Встречу директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным организовали для поддержания "рутинных контактов". Об этом во вторник, 15 ноября, рассказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Американский чиновник отметил, что переговоры проводились для того, чтобы "каналы коммуникации с Россией по вопросам, которые касаются безопасности обеих стран в будущем, оставались открытыми".

При этом главной темой беседы руководителей двух служб разведки Кирби назвал стратегическую стабильность, сообщает Bloomberg.

Ранее официальный представитель президента Турции Фахреттин Алтун рассказал, что встреча в Анкаре была организована при содействии Национальной разведывательной организации Турции. Нарышкин и Бернс, по словам Алтуна, обсудили угрозы международной безопасности, в том числе касающиеся возможного применения ядерного оружия.

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