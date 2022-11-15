Гидрометцентр назвал очевидный признак прихода зимы в Москву

Снег и ветер в Московском регионе будут усиливаться

Метель и продолжительный снегопад в столичном регионе свидетельствуют о приходе настоящей зимы в Москву и Московскую область. Об этом во вторник, 15 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил метеоролог, с четверга, 17 ноября, снег в Московском регионе будет усиливаться, а снегопады станут продолжительными.

При этом ветер усилится до 15 метров в секунду, в сочетании со снегопадом это настоящая метель и "уже очевидный признак зимы", цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее метеорологи рассказали, что в Москве и Подмосковье в течение недели образуется снежный покров высотой около 3-5 см. Время катания на коньках и санках, а также лыжных прогулок еще не наступило, но поиграть в снежки получится уже сейчас.

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