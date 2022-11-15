Очевидцы опубликовали видео после взрывов в Киеве

Предположительно, на дом упали обломки ракеты, сбитой системой ПВО

После объявления воздушной тревоги на всей территории Украины из разных городов приходят сообщения о взрывах, сообщает агентство РИА Новости.

Первые кадры последствий ударов, снятые очевидцами, уже поступают из Киева. Над зданием вздымается огненный гриб. На дом упали обломки ракеты, сбитой системой ПВО. В городе произошло экстренное отключение электроснабжения.

Также электричество пропало после прилетов снарядов в некоторых районах Житомира и Львова. А в Харькове еще и остановлено метро.

Сообщается также о взрывах в Сумской области. Удары продолжаются.

Кроме этого, в украинских СМИ появилась информация о запущенных из акватории Черного моря ракетах, которые направляются в сторону Винницы.

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