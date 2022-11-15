FT: США допустили помощь Россельхозбанку ради зерновой сделки

Россельхозбанк попал под действие американских санкций

Американские власти рассматривают возможность помочь Россельхозбанку установить корреспондентские отношения с американскими банками. Как пишет The Financial Times со ссылкой на информированные источники, таким способом США пытаются повлиять на решение России о пролонгации зерновой сделки.

По словам источников, западные страны также готовы предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса ради продления "черноморской зерновой инициативы".

Вместе с тем FT отмечает, что Вашингтон вряд ли согласится на переподключение Россельхозбанка к межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT даже из соображений сохранения зерновой сделки.

Ранее в рамках антироссийских санкций Россельхозбанк отключили от SWIFT. При этом в октябре организация была внесена российским властями в перечень банков, считающихся системно значимыми.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"