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FT: США допустили помощь Россельхозбанку ради зерновой сделки

18:02
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Россельхозбанк попал под действие американских санкций

Американские власти рассматривают возможность помочь Россельхозбанку установить корреспондентские отношения с американскими банками. Как пишет The Financial Times со ссылкой на информированные источники, таким способом США пытаются повлиять на решение России о пролонгации зерновой сделки.
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По словам источников, западные страны также готовы предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса ради продления "черноморской зерновой инициативы". 

Вместе с тем FT отмечает, что Вашингтон вряд ли согласится на переподключение Россельхозбанка к межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT даже из соображений сохранения зерновой сделки.

Ранее в рамках антироссийских санкций Россельхозбанк отключили от SWIFT. При этом в октябре организация была внесена российским властями в перечень банков, считающихся системно значимыми.

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