Белоруссия опровергла подготовку к мобилизации

Появились сообщения о массовой закупке военкоматами бланков повесток

Министерство обороны Белоруссии во вторник, 15 ноября, опровергло распространяемые в интернете сообщения о якобы проводящейся военными комиссариатами масштабной закупке бланков мобилизационных повесток.

В оборонном ведомстве пояснили, что закупка военными комиссариатами различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции является стандартной ежегодной процедурой, обеспечивающей плановую работу комиссариатов.

Эти действия осуществляются "на основании ранее утвержденных планов, а предмет закупки размещается на электронной торговой площадке", что "является свидетельством открытости и плановости деятельности военного ведомства".

При этом увеличения объема закупаемой продукции в 2022 году по сравнению с прошлыми периодами нет, цитирует сообщение Минобороны Белоруссии ТАСС.

В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович уже отмечал, что власти государства не планируют объявлять в стране мобилизацию, несмотря на сложную и напряженную обстановку. В Минске никаких планов по увеличению учений нет, ни мобилизацию, ни вступления в боевые действия страна не планирует, подчеркнул представитель белорусского Совбеза.

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