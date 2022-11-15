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Россия подготовит первую женщину-космонавта Монголии

18:48
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Такая договоренность достигнута между Москвой и Улан-Батором

Монголия договорилась о подготовке в России первой монгольской женщины-космонавта. Об этом во вторник, 15 ноября, рассказала российский вице-премьер Виктория Абрамченко.
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Политик заявила, что "это будет продолжение совместного полета Владимира Джанибекова и монгольского первого космонавта Жугдэрдэмидийна Гуррагчи", которые побывали на станции "Салют-6" в 1981 году.

Абрамченко подчеркнула, что подготовка Россией первой женщины-космонавта Монголии — это "такой хороший, знаковый проект". Подробности вице-премьер не раскрыла, имя монгольской женщины-космонавта пока не называют, сообщает РИА Новости.

Тем временем Россия сокращает сотрудничество с американским Национальным аэрокосмическим агентством (NASA) на фоне санкций. Замгендиректора "Роскосмоса" Валерий Шерин рассказал, что при этом доля государственного планирования и государственного заказа в космической отрасли еще больше возрастает.

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