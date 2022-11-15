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Киев предупредил о критической ситуации в энергоснабжении Украины

19:17
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Особенно тяжелая ситуация в столице

Ситуация с электроснабжением на Украине стала критической. Об этом во вторник, 15 ноября, рассказал заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
В "Укрэнерго" заявили о повреждении ключевого объекта энергетики Украины

По словам чиновника, больше всего взрывов было зафиксировано в центре и на севере Украины.

В Киеве сложилась очень тяжелая ситуация, вводятся особые графики аварийных отключений.

Тимошенко отметил, что Укрэнерго" пришлось начать экстренные отключения света, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании, сообщает ТАСС.

Ранее глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что без электричества после ударов ВС России осталась и часть Николаевской области. Снабжавший эти регионы энергией объект полностью разрушен — взорваны два автотрансформатора.

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