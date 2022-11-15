В Росавиации оценили перспективы банкротства авиакомпаний

Господдержка авиаперевозчиков в осенне-зимнем сезоне будет продолжена

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что все авиакомпании страны продолжают работать.

"Никто не высказывает намерений о прекращении деятельности. Мы осуществляем мониторинг, пока работают все достаточно устойчиво. Риска банкротства не видим", - приводит слова Нерадько "Интерфакс".

Он также выразил уверенность в том, что господдержка авиаперевозчиков в осенне-зимнем сезоне будет продолжена.

Как уточняется в заметке агентства, речь идет о субсидиях на частичную компенсацию расходов авиакомпаний при выполнении внутренних рейсов с ноября 2022 по март 2023 года. В апреле-октябре было выделено 100 млрд рублей.

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