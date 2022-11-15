Брюссель потребовал от членов ЕС еще 70 млрд евро на оборону

Средства потребуются в ближайшие три года

Страны Евросоюза должны выделить дополнительно 70 млрд евро на оборону за следующие три года. Такое заявление сделал во вторник, 15 ноября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии подчеркнул, что указанные срества должны быть добавлены к оборонному бюджету Евросоюза, который был согласован еще несколько лет назад.

Наряду с этим политик отметил, что Евросоюз должен тратить не только больше, но и качественно лучше, сообщает ТАСС.

Ранее Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз и страны ЕС предоставили вооружений на минимум 8 млрд евро, а также указал, что "это 45% от усилий США".

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