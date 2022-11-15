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Запасы зерна в российском интервенционном фонде превысили 1,6 млн тонн

19:40
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Минсельхоз продолжает закупки на аукционах

На аукционах Национальной товарной биржи (НТБ) приобретено еще 32,3 тысячи тонн зерна на общую сумму 479,6 млн рублей. Весь объем будет направлен в интервенционный фонд.
Мишустин сообщил о рекордном урожае зерна в России

По данным биржи, было закуплено 19,7 тысячи тонн пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 305,2 млн рублей, 11,5 тысячи тонн пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 162,4 млн рублей и 1,1 тысячи тонн ржи не ниже третьего класса урожая 2022 года почти на 12 млн рублей.

С 1 августа Россия закупила в интервенционный фонд 1,6651 млн тонн зерна на 25,1 млрд рублей. В случае резкого роста цен зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям.

Всего Министерство сельского хозяйства России планирует приобрести в интервенционный фонд до 3 млн тонн зерна, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве сельского хозяйства рассказали, что по состоянию на 19 октября уже были достигнуты рекордные показатели по урожаю зерновых культур. На тот момент было собрано 147,5 млн тонн в бункерном весе (в первоначально оприходованном весе, до сушки и удаления зерновых отходов).

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