"Это не невозможно": МАГАТЭ о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Организация "не сдается"

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация все еще надеется на создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Я рассказал главе МИД Германии о моих контактах с Дмитрием Кулебой, главой МИД Украины, и с русскими, о попытках выработать общую политическую волю для создания этой защитной зоны, что непросто. Но это не невозможно. И мы не сдаемся", - цитирует Гросси ТАСС.

Ранее он заявил, что его поразила осведомленность Владимира Путина о положении дел на ЗАЭС.

Встреча Гросси и Путина прошла 11 октября. Российский лидер заявил, что Москва сохраняет приверженность идее о нераспространении военных ядерных технологий.

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