Удары по Киеву, работа авиации: свежие данные о ходе СВО

Со снабжением войск у ВСУ в ближайшей перспективе возникнут проблемы

Менее часа назад стало известно, что в Белгородской области система ПВО сбила над Валуйками запущенную со стороны Украины ракету "Точка-У". По предварительным данным, погиб человек, еще один пострадал. Обстрелу этим вечером также подвергся город Шебекино. Жертвами стали три мирных жителя, двое госпитализированы.

Воздушная тревога сегодня была объявлена на всей территории Украины. Из разных городов практически одновременно стали приходить сообщения о взрывах. Согласно данным офиса Зеленского, не менее 15 объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения. Практически по всей стране - отключения электричества. В Киеве в числе прочего мишенью стало здание Генштаба.

И как только что сообщили информагентства, Украина остановила прокачку нефти по газопроводу "Дружба" в направлении Венгрии, ссылаясь на нехватку напряжения.

На этих кадрах - одна из крылатых ракет идет по направлению к цели. Это видео сделано в Киевской области. Однако воздушная тревога сегодня вновь зазвучала по всей Украине.

Тоже Киев - столб дыма поднимается из того места, куда попала российская ракета. Впрочем, подобную картину могли наблюдать и жители Кривого рога, Харькова, Одессы, Черкасс, Львова и ряда других украинских городов. Из Киева также приходят сообщения о том, что российские ракеты попали в здание Генштаба ВСУ и оперативного командования. Подтверждены множественные удары по объектам критически важной инфраструктуры.

Серьезные проблемы с интернетом, водой и электричеством сейчас наблюдаются практически по всей Украине, включая столицу. Впрочем, не везде. В офисе Зеленского, например, судя по записи есть, и свет, и тепло.

Но лишить людей электричества - не цель этих ударов. Без него не смогут функционировать заводы по производству и ремонту военной техники и боеприпасов. А также железная дорога, по которой все это перевозится. И с этим у Украины наблюдаются серьезные проблемы, из-за чего власти уже заявляют о том, что будут использовать тепловозы.

О том, что ситуация критическая, говорит и заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко: "Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. "Укрэнерго" вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании".

Можно предположить, что и со снабжением войск у Киева в ближайшей перспективе возникнут проблемы. А это только на руку союзным силам, в ежедневном режиме перемалывающим врага. И с земли, и с воздуха.

Двойка штурмовиков Су-25 уходит на очередное задание. Маневрируя на предельно малых высотах, так в них сложнее попасть, летчики выходят в заданный квадрат, нанося удары по замаскированной технике противника.

В целом же российская фронтовая авиация активно работает по всей линии соприкосновения, ежедневно уничтожая десятки единиц техники. А также нанося удары по скоплению сил противника и штабам.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ. А также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178 районах. В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов".

На купянском направлении, сообщает Минобороны, активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ. Уничтожено до ста украинских военнослужащих и восемь танков. На краснолиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка Луганской народной республики. И опять же безуспешно.

Отрабатывают и минные заграждения, установленные нашими военными. На этих кадрах с нагрудной камеры одного из иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, запечатлен момент подрыва на одной из таких мин.

За уничтожение вражеской техники Минобороны теперь будет доплачивать бойцам. К примеру, за сбитый самолет предполагается премия в размере 300 тысяч. За вертолет - 200. Танк оценивается в 100 тысяч рублей. А беспилотник - в 50.

Минобороны сегодня официально подтвердило, что российскими войсками взят крайне важный населенный пункт Павловка. Это, по словам экспертов, открывает возможности для дальнейшего наступления в Донбассе.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны: "В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США".

Предположительно из таких же орудий сегодня вечером ВСУ нанесли удар по городу Шебекино Белгородской области. В результате обстрела, сообщают местные власти, три человека погибли, двое получили ранения.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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