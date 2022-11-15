Чудо природы: в парке "Тайган" появилась чистокровная белая львица

Родители от нее отказались

В Крымском сафари-парке - так называемый осенний сбой. Казалось бы, у диких животных не время для приплода, но в Тайгане на свет появились сразу четыре амурских тигренка и белая львица. Последнюю приходится выкармливать сотрудникам зверинца. Как и других юных питомцев-отказников. Таких в парке сразу несколько.

Ему еще только неделя, но в этом пронзительном крике уже чувствуется сила настоящего хозяина Тайги. В большом помете - сразу четыре амурских тигра. Самый крупный - самец. Пока сестры изучают звуки и запахи, он внимательно следит за взрослыми хищниками.

"Три самца, которые обитают с самкой, не тронули малышей. И они были первое время вообще в вольере с самцами. Это редкий случай. Но наш парк первопроходец, мы не всегда отсаживаем самцов, наделяем их тоже отцовскими полномочиями. Путь присутствуют и выращивают своих детей. В природе, конечно, они этого не делают", - рассказал Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

А это еще одно чудо природы - чистокровная белая львица. Родители от нее отказались - царственную особу выкармливают сотрудники парка. Девочка еще только учится самостоятельно ходить. И активным играм предпочитает блаженство на пока еще теплом крымском солнце.

В дикой природе такие львы не выживают. С белоснежной окраской сложно спрятаться в саванне или незаметно подкрасться к добыче. Поэтому всего их осталось в мире чуть более трехсот особей. Все живут в зоопарках, и рождение каждого нового детеныша - всегда событие мирового масштаба.

Осенний сбой - так в парке львов в шутку называют очередной бейби-бум. Обычно в дикой природе большие кошки заводят потомство весной, чтобы за лето детеныши могли окрепнуть и подготовиться к зиме.

"В природе животные лучше чувствуют циклы, когда холодно, когда много еды, и подстраиваются под них. И поэтому воспроизводят потомство вовремя", - добавил директор парка.

Эти две необычные подруги тоже вряд ли бы выжили в дикой природе. Вот уже месяц ягуар и львица - на искусственном вскармливании. Уже переходят на мясо. И даже самостоятельно осваивают навыки охотников, вместо добычи - камера. Они заменили друг другу родителей. Хотя поначалу мамы их все же выкармливали.

"Она до месяца кормила его, смотрела за ним хорошо, потом просто, скорее всего, у нее не стало молока, и мы забрали малыша, чтоб он не погиб. Эта львичка тоже была брошена, и мы ее поместили в одном помещении вместе с ягуарчиком, они дружат хорошо, играют", - говорит Леокадия Перевалова, сотрудник сафари-парка львов "Тайган".

Сотрудники парка уточняют - такой детский сад позволяет отказникам быстрее социализироваться и приобретать навыки, заложенные природой. За зиму эти маленькие кошки окрепнут и уже следующим летом присоединятся к своим сородичам в вольерах.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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