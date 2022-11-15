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Два человека погибли при обстреле ВСУ города в Белгородской области

20:01
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Область граничит с Украиной

Два человека погибли, еще трое пострадали во вторник в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области. Об этом во вторник, 15 ноября, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Три села в Белгородской области оказались под обстрелом

Гладков сообщил, что на место происшествия направлены бригады скорой медицинской помощи.

Глава городского округа Шебекино и сотрудники оперативных служб совершают подомовой обход территории, цитирует белгородского губернатора ТАСС.

Ранее взятый в плен украинский военный Владимир Лепихин рассказал журналистам, что ВСУ планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области. В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о рисках наступления ВСУ на Белгород и Курск, а также подчеркнули, что в российских регионах планомерно принимаются все необходимые меры безопасности.

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