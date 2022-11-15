ФБР обвинило Россию в готовности нарушить работу инфраструктуры США

Опасения крепнут в свете конфликта на Украине, заявили в Вашингтоне

Российские разведывательные службы давно действуют в отношении американской жизненно важной инфраструктуры в целях шпионажа. Такое заявление во вторник, 15 ноября, сделал директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй.

По словам главы ФБР, в этой сфере становится все больше угроз, в частности, со стороны хакеров, применяющих вирусы в целях вымогательства.

Один из вопросов, который вызывает у США особое беспокойство во время конфликта между Россией и Украиной, связан с тем, что российские разведывательные службы "могут решить использовать тот же доступ в более разрушительных целях", заявил Рэй.

По его мнению, это требует активного взаимодействия между американскими ведомствами, а также частными компаниями, отвечающими за кибербезопасность, сообщает ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов ранее заявил, что США "признаются и в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру". В МИД уже отмечали, что хакерские группировки с Украины, а также из США и Грузии совершают кибератаки против российских госорганов.

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