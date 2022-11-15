Пекин счел рациональной позицию Москвы относительно ядерного оружия

Заявление сделал глава МИД КНР

Министр иностранных дел КНР Ван И прокомментировал заявление России о приверженности постулату о недопустимости ядерной войны.

"Китайская сторона обратила внимание на то, что российская сторона недавно подтвердила заявленную позицию о том, что ядерную войну нельзя допустить, это рациональная и ответственная позиция", - отметил дипломат (цитата по РИА Новости).

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана.

Прежде Владимир Путин указал, что "цель возни вокруг применения ядерного оружия очень примитивная - Запад ищет дополнительные аргументы, чтобы убедить других, что нужно всем вместе противостоять России".

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