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"Тушите свет": Медведев оценил резолюцию ГА ООН о "репарациях" Украине

20:39
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Генассамблея ООН большинством голосов приняла документ

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о выплате Россией "репараций" Украине является беззаконным решением. Такое заявление во вторник, 15 ноября, сделал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о "репарациях" Украине

Как написал политик в своем Telegram-канале, в случае, если на основании этого решения, "высосанного вражескими странами из известного места", будут изъяты российские активы в зарубежных государствах, Москве придется принять меры по изъятию денег и имущества частных инвесторов из этих стран в России.

Таких "денег и прочих ценностей" в российской юрисдикции, "по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 млрд долларов", отметил Медведев. По его словам, этого будет "достаточно, чтобы компенсировать украденное у России".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через Генеральную Ассамблею ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия будет всячески противодействовать попыткам конфискации золотовалютных резервов страны, невзирая на "рейдерские методы захвата" резервов другими государствами.

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