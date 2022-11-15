"Зацепил за лицо": Запашный показал кровавое видео из больницы

Тигр отмахнулся от артиста лапой

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о полученной травме.

"Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника", - написал он в Telegram.

Также Запашный показал видео из больницы: у артиста порезана щека, есть ссадина на лбу, нос и рот в крови.

Как уточнил Запашный, в инциденте он виноват сам. Артист добавил к посту хештег #такаяпрофессия.

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