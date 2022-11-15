"Зацепил за лицо": Запашный показал кровавое видео из больницы

Тигр отмахнулся от артиста лапой
Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о полученной травме.
"Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника", - написал он в Telegram.
Также Запашный показал видео из больницы: у артиста порезана щека, есть ссадина на лбу, нос и рот в крови.
Как уточнил Запашный, в инциденте он виноват сам. Артист добавил к посту хештег #такаяпрофессия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"