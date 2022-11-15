ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Зацепил за лицо": Запашный показал кровавое видео из больницы

20:38
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Тигр отмахнулся от артиста лапой

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о полученной травме.

"Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника", - написал он в Telegram.

Также Запашный показал видео из больницы: у артиста порезана щека, есть ссадина на лбу, нос и рот в крови.

Как уточнил Запашный, в инциденте он виноват сам. Артист добавил к посту хештег #такаяпрофессия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Эдгард Запашный
Эдгард Запашный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.