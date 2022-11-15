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Минтруд определил правила назначения единого пособия

20:59
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Госдума приняла закон о таких выплатах 15 ноября

Министерство труда и социальной защиты России во вторник, 15 ноября, представило на обсуждение правила для назначения единого пособия на детей для семей с низкими доходами.
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Как уточнили в ведомстве, выплаты будут назначаться по таким же правилам, как в настоящее время выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

Единое пособие будет назначаться семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Выплаты смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их семнадцатилетия.

При расчете доходов семьи предлагается учитывать доходы от трудовой деятельности, предпринимательства, пенсии и стипендии, меры социальной поддержки, доходы от банковских вкладов и выигрышей, а также продажи имущества и ряд других. Не будут учитывать средства материнского капитала, доходы мобилизованных граждан, выплаты по социальному контракту, налоговые вычеты, ежемесячные выплаты на разного рода реабилитацию и другие.

Также при назначении пособий используется "правило нулевого дохода". Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами, сообщает ТАСС.

15 ноября Государственная дума России приняла законопроект, устанавливающий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Ожидается, что благодаря введению такого пособия в России будет выстроена единая и комплексная адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие порядка 9,2 млн детей.

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