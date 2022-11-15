Правительство установило размер пособий по безработице на 2023 год

Его максимальная величина составит 12792 рубля

Глава кабмина Михаил Мишустин во вторник, 15 ноября, подписал распоряжение правительства, утверждающее размеры пособий по безработице на 2023 год.

В документе зафиксировали минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тысячи рублей, максимальную величину пособия в размере 12792 рубля в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице и 5 тысяч рублей — в следующие три месяца.

Это соответствует величинам пособий по безработице в 2022 году, сообщает ТАСС. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что ситуация на российском рынке труда находится на постоянном контроле властей. Уровень зарегистрированной безработицы не меняется и по-прежнему составляет 0,8%.

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