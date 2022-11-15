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Правительство установило размер пособий по безработице на 2023 год

21:20
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Его максимальная величина составит 12792 рубля

Глава кабмина Михаил Мишустин во вторник, 15 ноября, подписал распоряжение правительства, утверждающее размеры пособий по безработице на 2023 год.
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В документе зафиксировали минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тысячи рублей, максимальную величину пособия в размере 12792 рубля в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице и 5 тысяч рублей — в следующие три месяца.

Это соответствует величинам пособий по безработице в 2022 году, сообщает ТАСС. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что ситуация на российском рынке труда находится на постоянном контроле властей. Уровень зарегистрированной безработицы не меняется и по-прежнему составляет 0,8%.

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