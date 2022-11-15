Члены ЕС поддержали принципы общей политики в отношении России

Она, в частности, предполагает совместные усилия по изоляции России

Министры иностранных дел государств — членов Евросоюза одобрили предложения Брюсселя по общим подходам к отношениям с Россией на фоне украинского кризиса. Об этом во вторник, 15 ноября, рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Чиновник уточнил, что первый пункт предложенного плана предполагает совместные усилия по изоляции России — вводить и исполнять ограничительные меры, а также не допускать их нарушения и привлекать к ответственности "виновных в нарушениях международного права".

Кроме того, обсуждалось оказание помощи соседям Евросоюза в преодолении последствий глобального кризиса, наподобие помощи, оказываемой Украине со стороны ЕС.

Еще один пункт подразумевает тесное взаимодействие ЕС с НАТО, другими партнерами на мировой арене для защиты миропорядка, основанного на правилах.

План предписывает также укреплять устойчивость и энергетическую безопасность ЕС, защищать критическую инфраструктуру, повышать обороноспособность.

Заключительный пункт общего подхода ЕС к отношениям с Россией предусматривает повсеместную поддержку гражданского общества, правозащитников, независимых СМИ, в том числе в России, сообщает РИА Новости.

При этом ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что изолировать Россию на саммите "Большой двадцатки" на Бали не удалось. Журналисты отметили: это указывает на то, что в G20 есть страны, которые отказываются осудить специальную военную операцию России на Украине.

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