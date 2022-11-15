ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Украины сочли удары по Киеву ответом на "мощную" речь Зеленского

21:47
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Президент Украины выступил на саммите G20 по видеосвязи

Новые удары России по объектам украинской инфраструктуры Киев расценивает как ответ на речь украинского лидера Владимира Зеленского на саммите "Большой двадцатки" (G20). Такое заявление сделал во вторник, 15 ноября, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.
Очевидцы опубликовали видео после взрывов в Киеве

По утверждению чиновника, "Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом".

При этом Ермак выразил сомнения в том, что российская сторона действительно хочет мира. Как заявил глава офиса Зеленского, "Кремль хочет послушания", сообщает РБК.

Ранее министр иностранных дел России, руководитель российской делегации на саммите G20 Сергей Лавров критически прокомментировал речь президента Украины Владимира Зеленского. Российский дипломат отметил, что это был перформанс, выходивший "за рамки всех регламентов и приличий". По мнению Лаврова, это хороший пример того, как США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание от реальной повестки дня G20.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленского
Владимир Зеленского
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.