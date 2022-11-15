Власти Украины сочли удары по Киеву ответом на "мощную" речь Зеленского

Президент Украины выступил на саммите G20 по видеосвязи

Новые удары России по объектам украинской инфраструктуры Киев расценивает как ответ на речь украинского лидера Владимира Зеленского на саммите "Большой двадцатки" (G20). Такое заявление сделал во вторник, 15 ноября, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

По утверждению чиновника, "Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом".

При этом Ермак выразил сомнения в том, что российская сторона действительно хочет мира. Как заявил глава офиса Зеленского, "Кремль хочет послушания", сообщает РБК.

Ранее министр иностранных дел России, руководитель российской делегации на саммите G20 Сергей Лавров критически прокомментировал речь президента Украины Владимира Зеленского. Российский дипломат отметил, что это был перформанс, выходивший "за рамки всех регламентов и приличий". По мнению Лаврова, это хороший пример того, как США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание от реальной повестки дня G20.

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