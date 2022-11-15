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Польша созвала срочное заседание комитета по нацбезопасности

22:03
  • вторник
  • 15 ноября 2022

По утверждению СМИ, на польской территории упали российские ракеты

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 15 ноября, созвал срочную встречу комитета Совета министров по национальной безопасности и обороне. Это решение было оглашено после появления неподтвержденных сообщений о падении российских ракет на территории Польши.
В Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой ПВО

Как сообщает радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники, инцидент произошел в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе Польши с Украиной.

По информации польских СМИ, российские ракеты якобы угодили в устройства для сушки зерна, при этом погибли два человека. Сообщается о прибытии на место происшествия сотрудников полиции и прокуратуры, а также военных.

Официальные комментарии по этому поводу не поступали.

Ранее в Молдавии заявили, что на территорию страны упал обломок российской ракеты при нанесении Россией ударов по объектам украинской инфраструктуры. Кроме того, Кишинёв называл нарушением суверенитета сам факт "пролета" российских ракет в воздушном пространстве Молдавии.

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