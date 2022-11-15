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Минобороны России: никаких ударов вблизи украинско-польской границы не наносилось

23:00
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Опубликованные польскими СМИ обломки не имеют отношения к российским средствам поражения

Министерство обороны России сообщило во вторник вечером, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о "падении российских ракет" в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

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"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее польские СМИ сообщили, что в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе Польши с Украиной российские ракеты попали в устройства для сушки зерна, при этом погибли два человека. 

В Пентагоне по горячим следам заявили, что не могут подтвердить эту информацию. Аналогичное заявление сделали чуть позже в Белом доме. Премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное совещание национального комитета по обороне. 

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