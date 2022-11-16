Потеря миллиардов: инвесторы уходят с рынка криптовалют

Мировой криптовалютный рынок накрыла паника после краха известной биржи

Как на виртуальных деньгах умные люди зарабатывали реальные миллиарды. А миллионы инвесторов остались на бобах! История о том, как известная биржа криптовалют рухнула за одну ночь, и причём тут американская поддержка Украины.

Основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамских островах, после того как держатели виртуальной валюты потеряли миллиарды долларов. Обвал крипты пошел волной по всему миру.

О серой схеме, которая была проложена через биржу FTX, журналистам рассказал бывший офицер американских вооружённых сил Скотт Беннетт. Оказывается, часть денег, выделяемых на поддержку Украины, политики из Демократической партии США проводили через криптобиржу. Но это цветочки. Сам Киев полученную помощь миллиардами переводил в криптовалюту. Потому что этот рынок не контролируется никем. Выяснилось, что у основателя криптобиржи FTX была неплохая крыша.

"Глава компании FTX был одним из крупнейших спонсоров Демократической партии, второй после Джорджа Сороса. И за эти деньги он покупал себе доступ в самые высокие кабинеты, включая Белый дом", - пишут СМИ.

Криптогений и золотой мальчик, как его называли, из миллиардера превратился в простого миллионера. Пока. Не загреметь бы на нары. В суд готовы подать более миллиона кредиторов. Опытные инвесторы всегда советовали держаться подальше от криптовалюты, как, например, знаменитый Уоррен Баффет:

"Криптовалюты не имеют какой-либо фундаментальной ценности, это ноль… Всё, что дают криптовалюты - это надежду на то, что в будущем кто-то заплатит за них больше, чем вы".

Прожжённый спекулянт миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту пузырём, который никто не понимает. Гуру финансового рынка в один голос говорили: криптовалюта - идеальный инструмент для отмывания денег и незаконных операций. Это не XX век, когда криминальные деньги из страны в страну возили в чемоданах. В мире виртуальных денег и контроль виртуальный.

Мало кто понимал, отчего криптовалюта дорожает, никто не знал, чем она обеспечена, но майнить биткоины принялись миллионы людей по всему свету. Виртуальные деньги сводили с ума, курс рос с каждым месяцем, до богатства было рукой подать. О том, что эти виртуальные крестики-нолики ничего не стоят, задумываться было некогда. Зато крипта стала отличной схемой для отмывания бешеных денег той же Украиной, которой помогают всем цивилизованным миром. Теперь крипту стали сбрасывать, курс летит вниз.

Самая перспективная валюта оказалась фейком. В действительности всё не так, как на самом деле.

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