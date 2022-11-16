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"Авторитет G20 падает": "двадцатка" теряет эффективность из-за давления США

08:58
  • среда
  • 16 ноября 2022

На вопросы ответил Вячеслав Сутырин

К чему приведут попытки США настроить другие страны против России? Сохранит ли "двадцатка" статус влиятельного объединения, если будет уступать давлению Вашингтона? И какие последствия может повлечь стремление западных стран узаконить через резолюцию ООН конфискацию зарубежных российских активов?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин.

"Авторитет "двадцатки" стал ниже. Если посмотреть на страны Юго-Востока, то они хотят, чтобы "двадцатка" продолжала быть эффективным механизмом для решения международных проблем. А страны Запада пытаются превратить ее в инструмент для давления на Россию. Конечно, это не понравится ни Китаю, ни Индонезии", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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