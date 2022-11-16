Уничтожил склад с боеприпасами: представлены новые герои СВО

Военные защищают мирное население в Донбассе

О новых примерах мужества и профессионализма наших военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите мирного населения Донбасса, рассказали в Минобороны.

Командир роты связи капитан Константин Кулигин под плотным огнём противника отремонтировал повреждённую линию связи. Благодаря этому наши военные смогли передать координаты вражеских позиций для нанесения по ним артиллерийского удара.

Обеспечивал связь между российскими подразделениями и старший сержант Артём Рочков. Во время боя, рискуя жизнью, Артем починил антенну радиостанции, повреждённую в результате миномётного обстрела. Наши военные смогли запросить подкрепление и перейти в контратаку.

Наводчик стрелкового взвода ефрейтор Джамал Хамурзаев в составе миномётного расчёта прикрывал наступление российских войск. В ходе боёв за один из населённых пунктов Джамал точным ударом уничтожил блиндаж противника и склад с боеприпасами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"