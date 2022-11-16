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Трамп объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

08:43
  • среда
  • 16 ноября 2022

Документы поданы

Дональд Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США, которые пройдут в 2024 году. Соответствующие документы уже поступили в американский избирком, сообщает "ТВ Центр".
Трамп в ярости: разгромной победы республиканцев не случилось

В случае победы экс-глава Белого дома пообещал реформировать избирательную систему в стране и сделать всё возможное, чтобы "выборы в США снова стали честными".

Это необычно ранний старт избирательной кампании. Вероятно, Трамп решил воспользоваться успехами республиканцев на прошедших недавно промежуточных выборах. Во время президентского срока Дональду Трампу пытались объявить импичмент, а уже после возбудили дела о штурме Капитолия и о хранении секретных документов в одной из его резиденций.

Но несмотря на колоссальное давление, бизнесмен, похоже, решительно настроен вернуть себе президентское кресло, которое он занимал с 2017 по 2021 года.

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