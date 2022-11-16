Российские военные сообщили о разгроме ВСУ под Артемовском

Киев вынужден стягивать туда нацбаты

Подразделения ВСУ под Артемовском разгромлены. Киев вынужден собирать из остатков разбитых частей сводные бригады. Понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, в том числе нацбаты, сообщил боец "Группы Вагнера".

"Их подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много. Брали поселок Зайцево. У них прямо над домом флаг "Айдара" висел. Ребятки в этой черной форме ходили", - рассказал боец агентству РИА Новости.

Артемовск - важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Потеря населенного пункта серьезно затруднит подвоз боеприпасов и топлива, переброску подкреплений ВСУ. Киев пытается сохранить позиции, не считаясь с потерями, бросая в бой все возможные резервы – в том числе большое число иностранных наемников.

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