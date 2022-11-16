ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные сообщили о разгроме ВСУ под Артемовском

08:12
  • среда
  • 16 ноября 2022

Киев вынужден стягивать туда нацбаты

Подразделения ВСУ под Артемовском разгромлены. Киев вынужден собирать из остатков разбитых частей сводные бригады. Понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, в том числе нацбаты, сообщил боец "Группы Вагнера".

"Группа Вагнера" уничтожила танк с иностранным экипажем под Артемовском
ВСУ ударили по Артемовску из HIMARS

"Их подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много. Брали поселок Зайцево. У них прямо над домом флаг "Айдара" висел. Ребятки в этой черной форме ходили", - рассказал боец агентству РИА Новости.

Артемовск - важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Потеря населенного пункта серьезно затруднит подвоз боеприпасов и топлива, переброску подкреплений ВСУ. Киев пытается сохранить позиции, не считаясь с потерями, бросая в бой все возможные резервы – в том числе большое число иностранных наемников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.