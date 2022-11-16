США установили украинское происхождение упавшей в Польше ракеты

Байден заявил, что ракета летела не из России

Упавшая на территории Польши ракета была пущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщает со ссылкой на американских чиновников агентство Associated Press, днем ранее утверждавшее, что в Польшу залетела российская ракета.

"Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силам по приближающейся российской ракете", - приводит сообщение агентства РИА Новости.

Вечером 15 ноября в Варшаве сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Польский МИД сразу же заявил, что это ракеты российского производства. Однако позже президент Польши Анджей Дуда признал: у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики. В Минобороны России тем временем заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

Утром 16 ноября президент США Джо Байден созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО – все они участвуют в саммите G20 на Бали. В результате Байден заявил, что предварительные данные опровергают факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.

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