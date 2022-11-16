ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США установили украинское происхождение упавшей в Польше ракеты

08:36
  • среда
  • 16 ноября 2022

Байден заявил, что ракета летела не из России

Упавшая на территории Польши ракета была пущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщает со ссылкой на американских чиновников агентство Associated Press, днем ранее утверждавшее, что в Польшу залетела российская ракета.

Польша созвала срочное заседание комитета по нацбезопасности
В Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой ПВО

"Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силам по приближающейся российской ракете", - приводит сообщение агентства РИА Новости.

Вечером 15 ноября в Варшаве сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Польский МИД сразу же заявил, что это ракеты российского производства. Однако позже президент Польши Анджей Дуда признал: у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики. В Минобороны России тем временем заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

Утром 16 ноября президент США Джо Байден созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО – все они участвуют в саммите G20 на Бали. В результате Байден заявил, что предварительные данные опровергают факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.