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Украинские пленные пожаловались на безразличие своих командиров

08:54
  • среда
  • 16 ноября 2022

Их бросали на позиции, уже занятые силами ДНР, то есть, по сути, в плен

Офицеры ВСУ из-за собственной халатности и безразличия к своим бойцам отправляли мобилизованных военнослужащих на позиции, уже занятые народной милицией ДНР. Об этом рассказали несколько украинских военных из пятого полка. Их мобилизовали из Сумской области и перебросили под Соледар. Через 18 дней мобилизованных бросили на первую линию, где они сразу же попали в плен.

"С пятого полка пришел офицер, взял нас 16 человек, отвел на позицию, а позиция уже была захвачена. Привозят, кидают на мясо – и все", - рассказал РИА Новости Сергей Грицай.

Его слова подтвердил другой мобилизованный – Виталий Мартыненко. По его словам, офицер довел прибывших до полдороги, приказал своим бойцам отвести их на позиции, а сам идти отказался.

Еще один военный – Максим Писарев - уточнил, что к этому моменту позиции уже были заняты военными ДНР.

"Они нас ждали, и офицер уже знал, что позиция занята, нас тупо как пушечное мясо кинули", - заявил он.

"Офицер, получается, он – тряпка, по-другому я его не назову, потому что он утек, он убежал, просто убежал – и все", - заключил Виталий Мартыненко.

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