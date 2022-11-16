Стали известны самые популярные имена новорожденных москвичей

Лидируют Александры и Софии

Самые популярные имена, которыми называют новорожденных москвичи - Александр и София. Однако встречаются и не совсем обычные – например, Малина, Весна, Тор и Ной, сообщили результаты подсчетов в пресс-службе ЗАГС Москвы.

"Самыми популярными именами за 10 месяцев 2022 года остаются Александр, так назвали около 2 тысяч мальчиков, и София (Софья), имя дали около 2350 маленьким москвичкам. В тройку популярных мужских имен с января по октябрь 2022 года входят Михаил и Максим. Среди женских имен популярны Мария и Анна", - приводит сообщение РИА Новости.

Около 350 семей выбрали для маленьких москвичей более редкие мужские имена - Всеволод, Гордей и Елисей. Кроме того, в 2022 году в Москве родились 60 Серафимов, более 40 Добрынь и 25 Яромиров. Скоро выйдут на детские площадки также Ахиллесы, Аполлоны, Одиссеи. Встречаются Рагнары, Торы и даже один Ной. Прекрасный пол представят Авроры, Евангелины, Аглаи, Каролины и Марты, а также Малины, Розалии и даже Ивы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"