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Число случаев COVID-19 в мире превысило 635,9 миллиона

09:37
  • среда
  • 16 ноября 2022

Более 98 миллионов заболевших выявлено в США

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 635,9 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-19 приводит американский университет Джонса Хопкинса.

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По информации, полученной экспертами на утро 16 ноября, количество выявленных случаев заражения за время пандемии достигло 635 904 201. Скончались 6 612 739 пациентов с коронавирусом.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в США - 98 086 072. На втором месте Индия с показателем 44 667 900 зараженных. Далее следуют Франция и Бразилия, где зафиксировано, соответственно, 37 403 757 и 34 908 198 случаев заболевания, сообщается на сайте университета.

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