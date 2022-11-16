Намеренная провокация: что известно о падении ракеты в Польше

Москва не имеет отношения к произошедшему

Намеренной провокацией с целью дестабилизировать обстановку, назвали в нашем Минобороны заявления польских СМИ и чиновников о падении якобы российских ракет на территории Польши вблизи с украинской границей. Как подчеркнули в нашем военном ведомстве, никаких ударов по целям в этом районе не наносилось. Сомнения в причастности России к инциденту успели выразить и некоторые западные лидеры.

Всю ночь место происшествия освещали сирены экстренных служб. В небольшой приграничной деревне Пшеводув следователи осматривали территорию вокруг воронки. Здесь после взрыва нашли тела двух погибших. Специалисты собирали фрагменты снаряда, который разорвался на ферме около зерносушилки. Поначалу в Польше решили, что это удар со стороны России. Москва оперативно опровергла эту версию.

В Варшаве экстренное заседание Комитета нацбезопасности, власти даже подняли в воздух самолеты. Нацию пришлось успокаивать президенту Анджею Дуде. "Прежде всего, я хочу заверить всех, что мы работаем очень спокойно, очень осторожно, мы не принимаем никаких необдуманных решений, и я прошу всех сохранять спокойствие. Польские солдаты находятся на месте происшествия, у нас есть поддержка союзников", - заявил он.

Первые фотографии с места происшествия. На обломках нет маркировки, но внешне они напоминают части ракеты зенитного комплекса С-300 – такие есть на вооружении Украины, до границы с которой от Пшеводува около пяти километров. Владимир Зеленский моментально делает заявление о том, что это – не промах собственной ПВО, а российская агрессия:

"Сколько раз Украина говорила, что они не будут ограничиваться в нанесении ударов по нашей стране. Польша, страны Балтии - это вопрос времени, когда российский террор продвинется дальше. Террористу нужно показать его место. Это значительная эскалация. Требуются действия".

Зеленский имеет в виду пятую статью принципа коллективной обороны НАТО. Она подразумевает, что нападение на одного из членов альянса рассматривается как атака на все страны-участницы. Латвия и Эстония раньше других европейских партнеров поспешили публично заявить о солидарности с Польшей в защите границ НАТО.

Тему агрессии России безапелляционно развивают британские таблоиды. Заголовки как под копирку. "Российские ракеты" бьют по Польше, бомбят Польшу. На этом фоне контрастирует материал "Ассошиэйтед Пресс", которые успели пообщаться с чиновниками американской администрации:

"Три официальных лица США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по летящей российской ракете во время сокрушительного удара по электрической инфраструктуре Украины. Официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично".

Публично по поводу ракетного инцидента в Польше выступил Джо Байден – сейчас он находится на Бали. Там лидеры НАТО и провели совещание и договорились помочь Варшаве в расследовании. "Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России", - сказал Байден.

Налицо попытка провокации прямого военного столкновения НАТО и России, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Москва не имеет отношения к произошедшему и нужно с уважением относится к заявлению российской стороны о падении ракет в Польше – это уже слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара раньше других узнала, что такое военные промахи Киева, когда оторвавшиеся украинские мины от Одессы доплыли до берегов Стамбула. А ведь был еще беспилотник "Стриж", состоявший на вооружении ВСУ, потерявший управление и упавший в Хорватии. Тогда, как и в инциденте в польской деревне, ПВО НАТО продемонстрировало уязвимость.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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