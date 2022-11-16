Наемники на Украине избили сослуживца из-за жалоб на коррупцию

Погибшие иностранцы украинских радикалов не волнуют

Более 200 снарядов украинские боевики выпустили по Донецку и пригородам. За сутки ранены четыре мирных жителя. ВСУ применили реактивные установки "Хаймарс", крупнокалиберную артиллерию и миномёты. Российские войска продолжают наступление. Уничтожают огневые точки и опорные пункты противника.

Первый - пристрелочный. Остальные уже точно по батареям националистов. Пушки врага на участке Сватово – Кременная - мишень номер один. Залпы самоходок накрывают позиции ВСУ. Боевики прижимаются к земле. И даже не рискуют высунуться.

Все попытки ВСУ прорваться к Сватово - стратегически важному городу на Луганщине - отбиты. Националистам самим пришлось уйти в глухую оборону. Российские войска продвигаются в Артемовске, Опытном и Соледаре. Штурмовые группы во время атак прикрывают бомбардировщики и ударные вертолеты.

Разбитая БМП. Рядом сожженный многоцелевой броневик разведки. А на лафете тягача – все, что осталось от чешской самоходки DANA. Эта техника состояла на вооружении диверсионных групп и артбатарей наемников. За неполный месяц в Запорожье ликвидированы более тысячи иностранцев. И уже ни для кого не секрет - подготовкой зарубежных боевиков занимаются инструкторы НАТО. Причем, не только в Европе, но и в самой Украине.

Промзона. В разгаре тренировка по тактике городского боя. У каждого второго - что новичка, что инструктора - на каске шевроны с флагом США. Да и речь только английская. А вот уже практические занятия. Новозеландский наемник Шенон учит националистов корректировать с беспилотника удары реактивных систем. Сама установка – на базе известного автопроизводителя из ФРГ. В эфире, рассказывают российские спецназовцы, кого только не услышишь. Румыны, французы, англичане, австралийцы, японцы, арабы.

Поляков на запорожском участке больше всего. Но такая участь, говорят спецназовцы, ждет каждого, кто не уберется домой сам. Этот "Бушмастер" попал в засаду. В считанные минуты российские бойцы уничтожили целое отделение польских наемников.

"Жмуры", то есть погибшие иностранцы, радикалов не волнуют. Другое дело салфетки, туалетная бумага, консервы. Из подбитой БМП националисты - мародеры забирают все, кроме тел убитых. Впрочем, и нравы в так называемых "легионах" не лучше. Наемник Бредли Берк хотел пожаловаться на процветающую в его отряде коррупцию. Но был жестоко избит сослуживцами.

Высокая концентрация наемников на Запорожском участке, считают местные власти, может говорить только об одном. Именно здесь ВСУ предпримут очередное масштабное контрнаступление. И не исключено - уже в конце ноября.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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