Страны G20 приняли совместное заявление по итогам саммита

Мероприятие проходит на острове Бали

Большинство стран G20 осуждают военные действия на Украине, но есть те, кто не согласен с такой оценкой. Об этом говорится в итоговом заявлении, которое участники саммита приняли в среду. Также они подтвердили недопустимость применения ядерного оружия и важность зерновой сделки. А в США - новый виток внутреннего политического противостояния. Дональд Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты.

Поместье Дональда Трампа - в осаде фанатов. В ожидании важного заявления, которое анонсировал бывший президент, его сторонники оккупировали автомобильные и водные пути на подступах к резиденции. Не зря старались. Важные слова действительно прозвучали: "Чтобы снова сделать Америку великой и великолепной, я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов".

Самый гонимый, но несгибаемый республиканец объявил о старте предвыборной кампании необычно рано. Ещё бы: в спину дышат конкуренты, причём, из своих же. Губернатор Флориды Рон Десантис, по опросам, популярнее экс-президента среди однопартийцев. Другим реальным конкурентом может стать бывший вице-президент и соратник Майк Пенс.

Трамп уже вовсю публично критикует Десантиса и раздаёт предвыборные обещания. Он хочет восстановить энергетическую независимость страны и реформировать избирательную систему - сделать её прозрачной и честной.

Действующий глава государства тем временем вновь попал впросак. На саммите G20 споткнулся и чуть не упал. Ситуацию спас президент Индонезии - иначе конфуза было бы не избежать. Администрация Байдена вновь просит у Конгресса денег на Украину. По данным прессы, почти 40 миллиардов долларов. Правда, не факт, что Белый дом их получит. Если республиканцы возьмут большинство в нижней палате, они могут отклонить документ. Раскошелиться предлагают и европейцам. В ближайшие три года Брюссель увеличит оборонный бюджет на 70 миллиардов евро. Предыдущий план предполагал финансирование в размере 200 миллиардов.

"Степень сотрудничества между нашими армиями очень низка, когда необходимо увеличить их возможности. Это нужно изменить. Министры согласились, что европейская оборонная промышленность должна быстро нарастить производство, чтобы пополнить запасы, которые ушли на Украину. Нам нужны надёжные производственные мощности и надёжный спрос. Иначе не будет инвестиций", - заявил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Правда, с такими расходами на фоне энергетического кризиса и роста цен на продукты ряд крупных экономик рискует скатиться в тяжёлую рецессию, заявили во Всемирной торговой организации. Но западных политиков это мало волнует. Британцы массово понесли в ломбарды украшения и электронику, чтобы купить еды и оплатить счета за отопление.

В Венгрии запустили масштабную программу модернизации систем обогрева и электроснабжения. В первую очередь, отремонтируют здание парламента. Это поможет сберечь дефицитную энергию.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"