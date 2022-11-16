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Сильный пожар в центре Стамбула вызвал панику

11:50
  • среда
  • 16 ноября 2022

Обошлось без пострадавших

В Турции выясняют причины мощного пожара, который поверг в панику людей в туристическом районе Стамбула Фатих. Появились кадры ЧП.
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На одной из оживленных улиц внезапно вспыхнул автомобиль, пламя мгновенно перекинулось на соседние припаркованные машины. Слышны звуки взрывов. Чтобы потушить огонь, спасателям потребовалось несколько часов, сообщает "ТВ Центр".

Пострадавших в результате инцидента нет. По предварительным данным, полиция не нашла следов, указывающих на теракт или поджог. Одна из версий произошедшего - техническая неисправность автомобиля.

Отметим, это уже второе крупное происшествие в Стамбуле за последние дни. В воскресенье на главной пешеходной улице Истикляль произошел теракт, который унес жизни шести человек. Еще более 80 пострадали.

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