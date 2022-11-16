Сильный пожар в центре Стамбула вызвал панику

Обошлось без пострадавших

В Турции выясняют причины мощного пожара, который поверг в панику людей в туристическом районе Стамбула Фатих. Появились кадры ЧП.

На одной из оживленных улиц внезапно вспыхнул автомобиль, пламя мгновенно перекинулось на соседние припаркованные машины. Слышны звуки взрывов. Чтобы потушить огонь, спасателям потребовалось несколько часов, сообщает "ТВ Центр".

Пострадавших в результате инцидента нет. По предварительным данным, полиция не нашла следов, указывающих на теракт или поджог. Одна из версий произошедшего - техническая неисправность автомобиля.

Отметим, это уже второе крупное происшествие в Стамбуле за последние дни. В воскресенье на главной пешеходной улице Истикляль произошел теракт, который унес жизни шести человек. Еще более 80 пострадали.

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