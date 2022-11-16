Всероссийский диктант по энергосбережению научит экономить ресурсы

Принять участие можно до 10 декабря
Как правильно экономить газ, электричество и воду знают участники Всероссийского диктанта по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Речь идёт об интерактивном онлайн-тесте. Его проводят уже в третий раз. Желающие могут проверить знания и навыки, научиться грамотно использовать ресурсы, экономить семейный бюджет и заботиться об экологии.
Задания сопровождаются подробными иллюстрациями и видеороликами. Принять участие можно до 10 декабря.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"