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Всероссийский диктант по энергосбережению научит экономить ресурсы

11:56
  • среда
  • 16 ноября 2022

Принять участие можно до 10 декабря

Как правильно экономить газ, электричество и воду знают участники Всероссийского диктанта по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Речь идёт об интерактивном онлайн-тесте. Его проводят уже в третий раз. Желающие могут проверить знания и навыки, научиться грамотно использовать ресурсы, экономить семейный бюджет и заботиться об экологии.

Задания сопровождаются подробными иллюстрациями и видеороликами. Принять участие можно до 10 декабря.

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