Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Дани Дорохова

Мальчику нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 13-летнего Дани Дорохова. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. С этим диагнозом ребёнок живёт уже десять лет. И болезнь то отступает, то снова возвращается. Врачам удалось подобрать для Дани индивидуальную схему лечения и найти подходящий препарат. Стоимость курса - более двух миллионов рублей. И благодаря вам у семьи есть эти деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Слова благодарности от мамы Данилы: "С уважением к Вам хочу от всего сердца сказать большое спасибо за помощь в нашей трудной жизненной ситуации! Я всегда верила, что людей с добрым сердцем очень много! Только благодаря всем Вам, добрым волшебникам, Данил продолжит лечение в борьбе с коварным лейкозом. Мы очень признательным Вам! Огромное спасибо! Хочется пожелать всем Вам здоровья, удачи и Божьего благословения!"

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Помочь просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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