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В Москве прошел Всероссийский форум юных инспекторов дорожного движения

12:04
  • среда
  • 16 ноября 2022

Мероприятие собрало сотни участников

Как привить подрастающему поколению навыки безопасного поведения на дорогах, обсудили участники Всероссийского форума юных инспекторов дорожного движения.

Мероприятие собрало в столице 300 участников из всех 89 субъектов страны. Волонтеры активно обменивались опытом, посетили мастер-классы от детского технопарка "Московский транспорт", разработали сценарии социальных видеороликов.

Отметим, в настоящее время движение юных инспекторов России объединяет более 440 тысяч детей и подростков в возрасте от 8 до 16 лет.

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Всероссийский форум юных инспекторов дорожного движения
Всероссийский форум юных инспекторов дорожного движения
Всероссийский форум юных инспекторов дорожного движения
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