В Москве прошел Всероссийский форум юных инспекторов дорожного движения

Мероприятие собрало сотни участников

Как привить подрастающему поколению навыки безопасного поведения на дорогах, обсудили участники Всероссийского форума юных инспекторов дорожного движения.

Мероприятие собрало в столице 300 участников из всех 89 субъектов страны. Волонтеры активно обменивались опытом, посетили мастер-классы от детского технопарка "Московский транспорт", разработали сценарии социальных видеороликов.

Отметим, в настоящее время движение юных инспекторов России объединяет более 440 тысяч детей и подростков в возрасте от 8 до 16 лет.

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