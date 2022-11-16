Эрдоган подтвердил непричастность России к упавшей в Польше ракете

Западные страны также отвергли причастность России к инциденту

Россия не причастна к падению в Польше ракеты. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам саммита G20.

"Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета. Для нас это важно", - сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).

Вместе с тем, он призвал провести детальное расследование инцидента. Эрдоган также отметил важность заявления президента США Джо Байдена о том, что упавшая ракета была не российского производства.

"Мы пытаемся как можно скорее посадить Россию и Украину за один стол переговоров. В связи с этим мы считаем, что такой метод, как провокации, не является правильным. Путь к миру лежит через диалог", - добавил Эрдоган.

Он считает, что победителей в украинском кризисе не будет, а от мира выиграют все.

Накануне в польской деревне Пшеводув на границе с Украиной упала одна или две ракеты. Погибли два человека. МИД Польши заявлял, что ракета была российского производства. Западные политики подтвердить мнение Варшавы не смогли.

В свою очередь российское Минобороны назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув. В военном ведомстве заявили, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.

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