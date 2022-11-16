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Киев подсчитал ущерб от ночных ударов по энергообъектам

10:01
  • среда
  • 16 ноября 2022

Атака была самой массированной с начала СВО

Российские ракетные удары 15 ноября вывели из строя более 30 объектов инфраструктуры Украины. Такие данные привел в телеэфире глава украинского МВД Денис Монастырский.

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"Из-за масштабной ракетной атаки на Украину поражены более 30 объектов инфраструктуры", - заявил Монастырский.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с момента начала специальной военной операции. По данным ведомства, разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. В некоторых украинских городах введены аварийные отключения, оценка ущерба продолжается, передает ТАСС.

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