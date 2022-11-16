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Гражданку Польши задержали за взятку в €20 тысяч за ввоз алкоголя в Россию

10:06
  • среда
  • 16 ноября 2022

Ей предложено покинуть территорию Россию

ФСБ задержала за получение взятки за оформление фиктивных документов для ввоза алкоголя в Россию гражданку Польши. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

"ФСБ при получении взятки в размере 20 тысяч евро за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом - гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва", - сообщили в ЦОС.

Она объявлена персона нон грата, ей предложено покинуть территорию Россию в течение недели.

Кроме того, как сообщили в ФСБ, установлен склад хранения контрабанды. Задержаны трое граждан России, причастных к организации каналов незаконного ввоза алкоголя. Также изъята контрабандная партия алкоголя объемом более 40 тонн. Ее стоимость оценивает в 2 миллиона долларов.

Возбуждено уголовное дело.

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