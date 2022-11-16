Встреча Сунака и Си Цзиньпина сорвалась из-за инцидента с ракетой

Их переговоры ждали пять лет

Встречу британского премьера Риши Сунака с председателем КНР Си Цзиньпином на G20 отменили из-за инцидента с ракетой в Польше.

Организаторы саммита пересмотрели график мероприятия, поэтому встречу пришлось снять с повестки.

Сунак должен был стать первым за почти пять лет британским премьером, который встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

Вечером 15 ноября две ракеты упали в польской деревне Пшеводув на границе с Украиной. Погибли два человека. МИД Польши заявлял, что ракета была российского производства. Западные политики подтвердить мнение Варшавы не смогли.

В свою очередь российское Минобороны назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув. В военном ведомстве заявили, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.

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