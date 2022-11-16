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НАТО и G7 пообещали Польше расследовать взрыв на украинской границе

10:40
  • среда
  • 16 ноября 2022

Также заявлено о поддержке Киева

Страны НАТО и G7 помогут Польше в расследовании взрыва на украинской границе. Также стороны поддержат поддерживать Украину, говорится в заявлении, обнародованном "на полях" саммита G20 в Индонезии.

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"Мы обсудили взрыв, который имел место в восточной части Польши возле границы с Украиной. Мы предлагаем нашу полную поддержку и содействие Польше в отношении ее расследования произошедшего", - говорится в заявлении. Отмечается, что подписавшие документ страны договорились поддерживать тесные контакты для выработки дальнейших шагов.

Минувшим вечером Польша заявила о взрыве вблизи границы с Украиной. Варшава поспешила заявить об обстреле польской территории российскими ракетами. В Минобороны России назвали эти заявления намеренной провокацией. Никаких ударов в этом районе не наносилось, а представленные польской стороной обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, передает "Интерфакс".

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