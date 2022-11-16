В США назвали способ завершения конфликта на Украине

Необходимо начать переговоры

Конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем.

Об этом написала обозреватель Катрина ванден Хювел в статье для Washington Post. Она отметила, что мирные переговоры – это "просто здравый смысл", Вашингтон постепенно приходит к такому выводу.

"Возможно, уже пришло время дать шанс дипломатии в конфликте на Украине", - написала Хювел (цитата по РИА Новости).

Ранее СМИ написали, что генерал армии США Марк Милли толкает администрацию американского президента Джо Байдена к дипломатическому урегулированию конфликта. В Белом доме есть несогласные с такой позицией.

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