Медведев заявил об угрозе мировой войны из-за инцидента в Польше

Замглавы Совбеза назвал произошедшее "украинским ракетным ударом"

Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны.

Об этом в среду, 16 ноября, заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", - написал политик в среду в своем Twitter.

Вечером 15 ноября две ракеты упали в польской деревне Пшеводув на границе с Украиной. Погибли два человека. МИД Польши заявлял, что ракета была российского производства. Западные политики подтвердить мнение Варшавы не смогли.

В свою очередь российское Минобороны назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув. В военном ведомстве заявили, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.

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