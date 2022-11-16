Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы к выходным

Это декабрьская норма

Сугробы в Москве и Подмосковье к концу недели могут вырасти до 20 сантиметров. Такой снежный покров характерен для конца декабря, отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"До конца недели снегопады продолжатся и будут только усиливаться, из-за чего вырастут настоящие зимние сугробы - к воскресенью снегомерная линейка утонет на глубину 15-20 см, а это норма конца декабря", - сообщил метеоролог в Telegram.

Сегодня, по данным синоптика, в Москве намело от 5 до 10 сантиметров снега. Это климатические показатели первой декады декабря. Тишковец прогнозирует, что до конца недели снегопады продолжатся и будут только усиливаться.

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