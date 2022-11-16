С коронавирусом в России госпитализированы 1219 человек

6906 россиян выздоровели

Оперштаб опубликовал новые данные по ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории России. За истекшие сутки выявлено 5380 заболевших, что почти на 1000 человек больше, чем днем ранее, когда зафиксировали 4431 заболевшего. При этом количество госпитализаций уменьшилось на 12,9% в суточном исчислении и составило 1219 человек.

14 ноября сообщалось о госпитализации всего 494 человек, так что статистика по последним двум дням свидетельствует о росте этого показателя, который в нашей стране изменяется волнообразно каждые два-три дня. Именно число госпитализированных - наиболее объективная картина по ситуации в любом регионе, так как многие носители вируса не проходят через тесты.



В целом, в России стабилизировались несколько основных статистических характеристик пандемии. Так, смертность на протяжении уже около 10 дней составляет около 60-63 человек в сутки. Оперштаб сообщает, что в 43 регионах России отмечается снижение числа госпитализаций, в 12 ситуация не меняется. В 30 регионах выявлен рост количества госпитализированных.

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