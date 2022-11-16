Мишустин потребовал особый контроль за сохранением рабочих мест мобилизованных

Роструд запустил горячую линию

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от Роструда обеспечить особый контроль за сохранением рабочих мест за мобилизованными россиянами.

Об этом глава кабмина заявил на встрече с руководителем федеральной службы Михаилов Иванковым.

"Нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения, для того чтобы люди могли получить любую необходимую информацию", - заявил Мишустин.

Ранее правительство России выпустило постановление, которое гарантирует сохранение рабочих мест гражданам, мобилизованным с 21 сентября. Роструд запустил горячую линию для информирования мобилизованных граждан.

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